Demeter Márta besokallt, kilép az MSZP-ből

Nem a kormányváltás a célja az MSZP több formális és informális vezetőjének – a Magyar Nemzet információi szerint ezért hagyja ott a szocialisták frakcióját és a pártot is Demeter Márta. Úgy tudjuk, bírálta, hogy többen érezhetően már 2022-re készülnek.

Az MSZP formális és informális vezetői közül többek tettei is olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek egyértelműen megkérdőjelezik a párt hitelességét, illetve elkötelezettségét a kormányváltásra – a Magyar Nemzet értesülései szerint ezzel indokolta Demeter Márta, hogy kilép a szocialista frakcióból. Úgy tudjuk, kifogásolta azt is, hogy hiába tette szóvá korábban problémáit, nem kapott rá választ. Véleménye szerint ezek a – konkrétan egyébként nem kifejtett – problémák morális deficitet okoznak, aláássák az MSZP elkötelezett tagjainak mindennapi munkáját, és cserben hagyják Magyarország lakosságának csaknem felét, akiknek szerinte egyetlen esélye a normális jövőre a kormányváltás lenne. Demeter Márta – információink szerint – azt is egyértelművé tette, hogy több politikus érezhetően 2022-re készül, a társadalomnak viszont nincs ideje várni.

hirdetés

Úgy tudjuk, hogy hiába kérte vissza a szocialista párt Demeter parlamenti mandátumát, a politikus erre nem nyitott, és független képviselőként szeretne tovább dolgozni az Országgyűlésben. Ráadásul nemcsak a frakcióból lép ki, hanem MSZP-tagságát is megszünteti.

A frakció egyelőre csak egy közleményben jelezte: sajnálattal értesültek Demeter Márta döntéséről. Egyúttal emlékeztették, hogy mandátumát a szocialista párt szavazóitól kapta, így „ez a felhatalmazás csupán a szocialista frakcióban betöltött képviselői helyre vonatkozik”. Vagyis szerintük Demeter Mártának vissza kell adnia parlamenti képviselői helyét, hogy a választók akaratának megfelelően továbbra is MSZP-s politikus tölthesse be.

Demeter Márta 2014-től országgyűlési képviselő, a parlamentben a baloldali összefogás listájáról jutott be. Az Országgyűlés honvédelmi bizottságának tagja, ennek keretében sokat foglalkozott például a Honvéd Egészségpénztár károsultjainak helyzetével.

Egyelőre sem az érintett, sem Tóth Bertalan frakcióvezető nem kívánt nyilatkozni.

hirdetés