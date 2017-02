Egy lapra került Vajna és Gattyán

Elővásárlási joga van Andy Vajna filmügyi kormánybiztos cégének arra a kétezer négyzetméteres budai luxusvillára, amelyet a költségvetési csalással gyanúsított milliárdos vállalkozótól, Gattyán Györgytől bérel – értesült a Magyar Nemzet. Ez azért érdekes, mert ha a kaszinóüzletet is uraló Vajna meg akarja szerezni az ingatlant, kulcsfontosságú számára, hogy a pornókirályként is emlegetett Gattyán tisztázza magát a hatóságok előtt.

Azonban az erotikus tartalmakat szolgáltató webkamerás honlapból meggazdagodott üzletembernek van mitől tartania, ugyanis a közelmúltban gyanúsította meg az adóhivatal egy érdekeltségébe tartozó cégnél folytatott eljárásban. Ráadásul az adóhivatal a nyomozást már le is zárta, és vádemelési javaslatot tett a IX. kerületi ügyészségnek. Tehát nem kizárt, hogy a leggazdagabb magyarok közé sorolt Gattyán hamarosan a vádlottak padján találhatja magát.

Negyven milliárd forintnyi teher

Mindez Andy Vajna számára sem jó hír. Az érdekeltségébe tartozó – a Nobu luxuséttermet üzemeltető – Buno Kft.-nek 2014 óta van elővásárlási joga az értékes második kerületi villára, ám egyáltalán nem biztos, hogy sikerül megszereznie.

Az ingatlan tulajdoni lapjából ugyanis az derül ki, hogy Vajnáék csak abban az esetben érvényesítik az elővásárlási jogot, ha a NAV javára – több mint 40 milliárd forint (!) erejéig – bejegyzett végrehajtási jogot törlik az ingatlanról.

Tehát Vajna érdeke is, hogy Gattyán megússza az ügyet.

A Vajna házaspár 2013-ban költözött be a főváros egyik legelőkelőbb részén fekvő második kerületi luxusépítménybe. Arról már beszámolt a sajtó, hogy az ingatlan korábban Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség éléről nemrég távozott milliárdos érdekeltségébe tartozott. Tőle vette meg a szóban forgó és a szomszéd luxusvillát is Gattyán György, akitől az egyiket Vajnáék bérlik, illetve elővásárlási joguk is van rá. Így került tehát egy tulajdoni lapra a három milliárdos vállalkozó. A gigantikus épületet néhány éve a TV2-nek (mára szintén Vajna tulajdona) is megmutatta a házaspár, akkor már „Vajna-villa”-ként harangozta be a csatorna a luxusházat.

Andy Vajna akkor érvényesítheti elővásárlási jogát, ha törlik a végrehajtási jogot a budai luxusvilláról Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az elővásárlási jog pikantériája egyébként az, hogy a Blikknek 2013 végén azt mondta a házaspár, nem tervezik az ingatlan megvásárlását. – Tíz éve vagyok bérlő, de soha nem az érdekelt, hogy kitől, hanem hogy mit bérlek – mondta a lapnak Vajna. Ehhez képest 2014 elején bejegyezték a jogukat a tulajdoni lapra. A határozat szerint a kormánybiztos cége 2018 júliusáig szerezheti meg a luxusvillát, vagyis eddig kellene elintézni, hogy a NAV-végrehajtást töröljék az ingatlanról.

Csillagászati adókülönbözet

Ugyanakkor várhatóan nem zárul le gyorsan az adóhivatal és Gattyán György között 2012 óta húzódó adójogi vita. Ez azzal kezdődött, hogy a NAV megszállta az üzletember érdekeltségébe tartozó Docler-csoportot. A gyanú szerint ugyanis az internetes felnőtt- tartalom-szolgáltatás után az adót nem a portugál költségvetésbe fizette be az egyik társaság. Az ugyanis bérbe adta egy Lalib nevű portugál társaságnak az erotikus honlap „know-how”-ját.

A NAV ebből azt a következtetést vonta le, hogy a két cég közötti megállapodás célja a magyar adójogszabályok kijátszása volt. A valós döntéseket pedig a háttérben továbbra is Gattyán hozta meg. Az adóhivatal ezért csillagászati adókülönbözetet rótt ki, valamint zár alá vette a cégcsoport vagyonát. Az ügyben továbbra is ismeretlen tettes ellen folyik a csaknem öt éve zajló nyomozás.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 07.