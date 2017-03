Erdélyi voksokért menne a harc?

Sokkal többről szólhat a Heineken ellen indított kormányzati hadjárat, mint a sör logójában lévő vörös csillag tiltása, vagy az erdélyi kézműves sör védelme. A harcot valójában a határon túli magyarok 2018-as szavazataiért folytathatja a magyar kormány a holland sörgyárral. Nem véletlenül látogatott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap az Igazi Csíki Sört gyártó csíkszentsimoni sörfőzdébe, s tette egyértelművé már nem először: a hatalmával visszaélő holland világcéggel a magyar kormány márpedig felveszi a küzdelmet. És valószínűleg nem ő lesz az egyetlen kormánypárti politikus, aki erről a – várhatóan – hosszú harcról a helyszínen is biztosítja a határon túli magyarokat. Azokat, akik egy év múlva a magyar országgyűlési választáson szavaznak, s akik legutóbb igen jelentős arányban a Fideszt támogatták. Csakhogy a szavazói bázis megtartásáért ott is tenni kell.

A mostani sörvitán túlmenően ezért várható az is, hogy a magyar kormány Erdély kapcsán az eddigieknél hangsúlyosabban hallatja majd szavát a romániai magyarok identitásmegőrzését – anyanyelvhasználat, magyar iskolák ügye – érintő kérdésekben is. Lapunk úgy tudja, a közeljövőben esedékes több nagy horderejű gazdasági projekt beharangozása is.

Az egyik ismert közülük az a program, amelynek révén Erdély jelentős támogatásban részesül az összesen 17 milliárd forintos óvodafejlesztési támogatásból. Úgy hírlik, hogy a magyar kormány és az erdélyi református egyház képviselői már járják a magyarlakta településeket, melyeket kiszemelték óvoda, bölcsőde létesítésére. Idén kezdődik Erdélyben a magyar kormány gazdaságélénkítő programja is, amelynek révén hatalmas összegű támogatások áramlanak oda, ám a részletekről még hiába kérdeztük a helyieket.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tegnap beszélt arról, hogyan könnyítenék 2018-ra a határon túliak szavazási lehetőségeit. Miközben a főképp Nyugat-Európában munkát vállalók továbbra is csak személyesen, akár több száz kilométeres utazás után tudják majd leadni voksukat, a levélszavazás, amellyel a kettős állampolgárok élhetnek, még egyszerűbb lesz. Semjén Zsolt a kormánypárti Magyar Időknek fejtette ki, hogy korábban túl komplikált szabályokat hoztak. – Pusztán azon, hogy két borítékba kell betenni a szavazólapot, sok voks veszett el formai érvénytelenség miatt. De problémát okoz az anya neve mint azonosító adat is, hiszen ez magyar sajátosság, a világ nagy részén nem használják – mondta. Ezért hamarosan be is nyújtják ezek orvoslására a törvénymódosító javaslatukat.

Úgy tűnik, máris beszállt a kormányzati kampányba a Fidelitas is. Tegnap jelentették be: tiltakoznak a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum ellehetetlenítésére irányuló, „kommunista időket idéző törekvések ellen”. A romániai korrupcióellenes ügyészség azonban már korábban indított eljárást az intézmény vezetője ellen, és a gyerekek szüleit is kihallgatták.

Lázár János csíkszentsimoni látogatásán egyébként tárgyalást sürgetett a két sörgyártó között, és reményét fejezte ki, hogy egy hónapon belül megnyugtató megállapodás születhet „Dávid és Góliát” harcában. Ezért – közölte – a kormány már egyeztetett a Heineken Magyarország menedzsmentjével és Hollandia budapesti nagykövetével is. Lázár János mindenesetre tett egy érdekes kijelentést is. – Ha a Heineken nem mutat együttműködést, és továbbra is el akarja taposni az Igazi Csíki Sört, a kormány kezében még számos olyan eszköz van, amelyeket készen állunk a magyar nemzeti érdek védelmében bevetni – mondta. Azt azonban már nem fejtette ki, hogy pontosan mire készül a kormány.

Az egyelőre kérdéses, hogy a Heinekent hogyan érinti majd a kommunikációs szinten jelentős kormányzati támadássorozat. Bár a reklám területén gyakran emlegetett irányelv, hogy a negatív reklám is reklám, Radetzky András, a Magyar Public Relations Szövetség korábbi elnökségi tagja a Magyar Nemzetnek azt mondta, még nem lehet megjósolni, milyen hatással lesz ez az ügy a vállalat hírnevére. Jelenleg talán úgy tűnhet, hogy inkább negatívval, legalábbis Magyarországon. A szakember azt is kifejtette, hogy a hírnév szempontjából számít a közismertség és a nagy publicitás, de a sikerhez közmegbecsülés is kell.

Közben az előző ciklusban még fideszes országgyűlési képviselőként tevékenykedő Menczer Erzsébet által vezetett Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (Szorakész) a Szabadságvédő Alapítvánnyal együtt beperelte a Heinekent. A kormányzati kommunikációval megegyezően arra hivatkoztak, hogy a vörös csillag tiltott önkényuralmi jelkép akkor is, ha valamely terméken jelenik meg, és így sérti a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét. A Magyar Nemzet szerette volna megtudni Menczer Erzsébettől, hogy miért éppen most tettek feljelentést – hiszen a Heineken már a XIX. század végétől használja a védjegyét –, és mi lesz más, vörös csillagot megjelenítő termékekkel, úgymint egy ismert ásványvíz vagy sportcipő. Lapzártánkig azonban a korábbi fideszes politikust nem sikerült elérnünk.

