Józsefvárosi iskolaügy: visszaléphet az egyház

Szerda délig eldönti a görögkatolikus Hajdúdorogi főegyházmegye, visszalép-e azon szándékától, hogy átvegye a józsefvárosi Deák Diák Általános Iskola fenntartását – derült ki a szülők részére összehívott tegnapi tájékoztatón. Mint ismert, a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy két nyolcadik kerületi állami iskola fenntartását is átvenné egy-egy egyház, ám az érintett gyermekek szüleit aggasztja, hogy egyelőre nem sok konkrét információt tudni a részletekről.

Utóbbi orvoslására volt hivatott a tegnapi szülői fórum, ahol finoman szólva is elszabadultak az indulatok. Az alkalmat óriási érdeklődés övezte nemcsak a szülők, hanem a média részéről is, így a fórum azzal kezdődött, hogy a szülők szavaztak arról, maradhassanak-e a sajtómunkások. Miután a szavazáson az elsöprő többség a nyilvánosság mellett tette le a voksát, megkezdődött a beszélgetés. Az iskolát fenntartó Belső-pesti Tankerületi Központot annak vezetője, Tolnai Marianna képviselte, míg az intézményt átvenni kívánó egyház részéről hárman is érkeztek. Bár az egyház képviselői úgy tervezték, hogy az alkalmon bemutatkoznak, a szülők jó része erre láthatóan nem volt kíváncsi, és csak iskolájuk igazgatójának kérése után voltak hajlandók végighallgatni az egyház érveit.

Mint kiderült, a Hajdúdorogi főegyházmegye azért szeretné éppen a Deák Diákot átvenni, mert egyrészt közel van egy a budapesti Rózsák terén található görögkatolikus templomhoz, másrészt pedig azonosulni tudnak az iskola értékrendjével. Az egyház arra is ígéretet tett, hogy ha megkapnák az iskolát, semmilyen más vallású diák nem lenne kitiltva, és a „Deák Diák az Deák Diák maradna”. Ugyanakkor amikor az egyház oktatási megbízottja, Czövek Éva először úgy fogalmazott, hogy a pedagógiai program „nem változna radikálisan”, a szülők felzúdultak. Később ezt annyival pontosította, hogy mindössze az egyházi értékekre való figyelemfelhívással, illetve annak hagyományaival egészítenék ki.

Ennek ellenére több szülő is sérelmezte, hogy anélkül adta be az egyház az iskola átvételéről szóló szándéknyilatkozatot, hogy ezt előre jelezték volna az intézmény közösségének. – Önök ránk rúgták az ajtót ezzel a folyamattal – mondta Orlai Balázs, az iskola szülői tanácsának vezetője, aki úgy vélte, az egyház ezzel a lépéssel a saját közösségének kíván kisajátítani egy intézményt. Ehhez hasonlóan olyan szülői vélemény is elhangzott, hogy „egy jól működő iskolát elvenni nem egészen fair dolog”. A szülők azt is többször megismételték: „mi úgy szeretjük az iskolát, ahogy az most van”.

A fórumon részt vett Kocsis Máté is, a nyolcadik kerület polgármestere. A politikus már hétfőn is felbukkant egy hasonló fórumon, ahol egy másik egyház kezdeményezte a szintén kerületi Vajda Péter általános iskola átvételét. A polgármester véleménye a Deák Diák átvétele kapcsán is hasonló volt. – Ne így, ne itt és ne most – mondta Kocsis az egyház képviselőinek, kérve őket, hogy álljanak el az intézmény átvételének szándékától. A polgármester elmondta, nem az egyházi fenntartás ellen van, de szerinte 2006 óta nagyon sokan dolgoztak azért, hogy „ebben a szociológiai értelemben rendkívül összetett kerületben nagyon kényes viszonyok mellett kialakítsanak egy hallgatólagosan elfogadott iskolai egyensúlyt”. Kocsis azt is az egyház szemére vetette, hogy nem kerültek volna sem ők, sem a szülők ebbe a helyzetbe, ha előzetesen leülnek beszélgetni az önkormányzattal. Kocsis így – akárcsak hétfőn – azt javasolta, hogy az egyház vegyen át egy másik iskolát, és annak fenntartását megnézve térjenek vissza „egy-két-három év múlva” a kérdésre.

A fórum vége egyébként egészen hevesre sikeredett. Czövek Éva úgy érezte, hogy vádbeszédet mondtak a szülők az egyházról, amit kikért annak nevében. Végezetül a szülők arra kérték az egyházat, hogy a fórumon tapasztalt ellenállásból kiindulva vonják vissza az iskola átvételére tett szándéknyilatkozatukat, elkerülve ezzel a további feszültségeket. A Hajdúdorogi főegyházmegye képviselői szerda délig hoznak döntést a kérdésben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.29.