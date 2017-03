Kimutatták a rákkeltő vegyületeket Józsefvárosban

Súlyosan rákkeltő vegyületek, az egyebek mellett benzolt és toluolt tartalmazó BTEX jelenlétét, a megengedett határérték tizenkétezerszeresét is kimutatta a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) vizsgálata a Józsefvárosban (szerkesztőségünk szomszédságában) – jelentette be Erőss Gábor (Párbeszéd) helyi önkormányzati képviselő a Metal-Art Zrt. telephelye közelében, a VIII. kerületi Rezső téren. Lapunknak elmondta: a megdöbbentő ügyben ismét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (FKI) fordul. A Párbeszéd pedig kerületi szinten rendeletmódosítást, a parlamentben pedig törvénymódosítást kezdeményez annak érdekében, hogy Budapest és általában Magyarország sűrűn lakott településeinek közepéből kitilthatók legyenek a veszélyes anyagokat feldolgozó üzemek. – Az általam a környéken februárban jelentett etilén-oxid-szennyezés nyomán kezdeményezett mintavétel, majd egy akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálat szerencsére nehézfémek határérték feletti jelenlétét most nem mutatta ki, de az FCSM-elemzés eredménye nemhogy megnyugtatja az itt élőket, hanem azonnali intézkedéseket kíván – húzta alá a VIII. kerületi politikus, aki bemutatta az általa kért dokumentumokat, amelyek alapján a BTEX-vegyületeket a közeli közcsatornákban végzett első méréskor (a gyűjtőcsatornába jutás előtt) 1207 milligramm/liter mértékben mutatták ki. A gyűjtőcsatornán túli méréssel is hatezerszeres értékeket állapítottak meg.

Az aromás szénhidrogének közé sorolt BTEX-vegyületekről egy, a Szent István Egyetemen készített, az interneten fellelhető doktori értekezés a következő megdöbbentő megállapításokat tartalmazza: „Illékony monoaromás vegyületek, melyek közül a legjelentősebbek a csoport névadói: a benzol, a toluol, az etil-benzol és a xilolok. A csoport vegyületei már igen kis koncentrációban toxikusak, sőt a benzol emberben bizonyítottan humán karcinogén (rákkeltő) hatású”. Az értekezés kiemelte: a benzol által okozott halál általában légzésbénulás miatt következik be, a toluol az idegrendszerre és a bőrre, a xilol pedig az izomerekre is izgató hatást fejt ki, az etil-benzol kémiai reakciói pedig a benzoléra és az etánéra hasonlítanak.

Jogalkotással szorítanák ki a tevékenységet

A Magyar Nemzetnek Erőss Gábor elmondta: Józsefvárosban jelenleg egyeztetés alatt van az a rendelettervezet, amelynek alapján a kerületből bizonyos türelmi időn belül kiszoríthatók lennének a veszélyes, egészségre és környezetre káros anyagokkal dolgozó cégek. Ugyanezt célozza majd egy, az Országgyűlésben benyújtandó törvényjavaslat, amelyet még ki kell dolgozni. Felvetődött, hogy létre kellene hozni egy központi alapot, amelyből rendezhetők lennének az ilyen ipari tevékenység kiköltöztetésének költségei, nem beszélve az ilyen területek kármentesítéséről.

Erőss Gábor elsőként hetekkel ezelőtt számolt be a Metal-Art Zrt. Könyves Kálmán körút és Üllői út kereszteződésében lévő telephelyén történt etilén-oxid-szennyezésről. Az ingatlan közelében élők februárban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak, többen pedig rosszul lettek. Az FKI szakemberei a múlt szerdán több társhatóság bevonásával az üzem területéről ugyancsak mintákat vettek, s szintén akkreditált laborban vizsgáltatnak. Lapunk március 24-én feltett kérdéseire egyelőre nem válaszoltak, viszont Erőss Gábor közérdekűadat-igénylésére kedden azt írták: „a minták kiértékelése folyamatban van”. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint „lakosságvédelmi intézkedés foganatosítása nem vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) műszeres méréseinek egyikénél sem volt veszélyes anyag veszélyes koncentrációban kimutatható”.

Az ügy a múlt héten a parlamentben is téma volt, amikor a nemesfémek előállításával, nehézfémtartalmú veszélyes hulladékok feldolgozásával foglalkozó cég, a Metal-Art ügyében Kepli Lajos (Jobbik) tett fel kérdéseket. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szóbeli válasza szerint „kismértékű etilén-oxid-szennyezés” volt, de a lakosság nem került veszélybe. – Az ellenőrzésekkor csak az első alkalommal találtak kimutatható, küszöbszint feletti értéket, és a csatornákat átmosták – mondta Pogácsás Tibor. Ezzel kapcsolatban ma megkerestük a mosást végző FCSM-et, hogy hova folyt, illetve hova szállították a veszélyes anyagokkal teli vizet. Kérdésünkre későbbre ígértek választ.

Pusztító víz, szétvert környezetvédelem

Illés Zoltán volt környezetvédelmi államtitkár, aki jelenleg az Egyesült Államok egyik egyetemén tanít mint vendégprofesszor, lapunknak kifejtette: nagyon is fontos, hogy hova került a súlyosan rákkeltő anyagokat is tartalmazó víz. – Amennyiben valamilyen úton a szennyvíztisztítóba jutott belőle, félő, hogy kipusztítja azokat a növényeket, amelyek éppen Budapest szennyvízének ártalmatlanítását „végzik” a csepeli telephelyen.

A szakember és politikus – aki ma is a Fidesz tagja – megdöbbentőnek tartja, amit az ügyben Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter írásban ugyancsak Kepli Lajossal közölt a múlt héten. Mint megírtuk, Fazekas tájékoztatása szerint a Metal-Art Zrt. telephelye „országos jelentőségű természetvédelmi terület”, ahol 1925 óta zajlik ipari tevékenység. A jelenlegi környezethasználati engedély 2022 januárig érvényes. A Metal-Art Zrt.-t a korábban a feltárt határérték fölötti kadmium- és nikkelkoncentráció miatt „kármentesítési monitoring” végzésére kötelezték, legutóbb 2019-ig. A kadmiumot a nemzetközi szervezetek rákkeltő anyagként sorolják be. A Nemzetközi Rákkutató Intézet szerint a nikkel több vegyülete, valamint a már említett etilén-oxid is bizonyítottan rákkeltő hatású.

– A jelenlegi kormány teljesen szétverte a környezetvédelmet. Hiába javasoltam annak idején, hogy a veszélyes hulladékokat kezelő, illetve hasznosító cégek hozzanak létre egy alapot, fizessék be rendszeresen bevételeik meghatározott százalékát, hogy ilyen esetekben azonnal elvégezhető legyen a kárelhárítás és a kármentesítés – szögezte le Illés Zoltán.