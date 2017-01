Máris bukni látszik Botka László terve?

Hiába támogatja az MSZP elnöksége, a többi baloldali párt nem kér Botka László miniszterelnök-jelöltségéből és terveiből. Úgy tűnik, sem kormányfőjelöltsége, sem a közös lista, sem pedig az előválasztás elhagyása, vagyis lényegében egyetlen feltétele sem fog teljesülni az első reakciók alapján. A szocialista politikus közben egy interjúban már be is lengette menekülési útvonalát.

Alig néhány nap telt el azóta, hogy az MSZP elnöksége megadta a támogatást Botka Lászlónak a miniszterelnök-jelöltséghez, a szocialisták leendő, de legalábbis remélt szövetségesei azóta egymás után jelentették be, hogy nekik is lenne, vagy lesz saját preferáltjuk erre a posztra. Márpedig Botka László – információink szerint – nem szeretné, ha előválasztáson vagy valamilyen megméretésen kellene részt vennie azért, hogy a teljes baloldal élén állhasson. Sőt, a Vasárnapi Híreknek adott interjújában kifejezetten elutasította az előválasztás intézményét, igaz ott fel sem merült, hogy az egyéni képviselőjelöltek mellett esetleg neki is meg kellene mérkőznie.

hirdetés

Nem

A helyzetre eddig igen visszafogottan reagáló Demokratikus Koalíció azonban egyértelművé tette – erről Vadai Ágnes az állami rádióban beszélt –, hogy a pártnak lesz miniszterelnök-jelöltje, bár az még nem dőlt el, hogy párton belülről vagy kívülről. Beszédes mindenesetre, hogy a politikus Botka Lászlóról egyszer sem a kormányfői poszt várományosaként beszélt, mindig csak úgy utalt rá, mint aki az MSZP nevében tárgyalni fog velük. Nem is mondta ki, hogy támogatnák ambícióit, Vadai Ágnes szerint ugyanis ők elsősorban abban támogatják a Magyar Szocialista Pártot képviselő Botka Lászlót, hogy kezdjünk el akkor tárgyalni például a program ügyéről .

Van egy komolyabb konfliktus is a DK és Botka László között. Miközben az MSZP-s politikus a többi párttal közös listát szeretne, azt is többször egyértelművé tette, hogy nem hozná vissza a 2010 előtti világot, sőt úgy fogalmazott, hogy a választók többsége nem szavazna egy olyan listára, amelyen a DK-t vezető Gyurcsány Ferenc szerepel. Ki ugyan nem mondta, félreérthetetlenül utalt rá, hogy nem működne együtt a volt miniszterelnökkel. Márpedig Vadai Ágnes ennek kapcsán leszögezte, hogy a DK elnökét Gyurcsány Ferencnek hívják, azt pedig szerinte még az MSZP sem kérdőjelezheti meg, hogy egy pártnak joga van a saját vezetőjét a választáson elindítani.

Nem és nem

A kisebb baloldali pártok sem lelkesednek Botka Lászlóért. Hiába akar a szocialisták preferáltja közös listát, az Együtt ebből továbbra is ki akar maradni. Szigetvári Viktor a Facebook-oldalán tette ismét egyértelművé álláspontját, miszerint rengeteg olyan szavazó van, aki nem akar egy MSZP-vel közös listára szavazni, de szeretne kormányváltást . Az elutasítását csak tetőzte azzal, hogy nem tudja elképzelni, hogy Botka László legyen az Együtt miniszterelnök-jelöltje.

A Párbeszéd sem húzta el sokáig, ők az előválasztást elutasító Botka Lászlóval szemben kitartanak az előválasztás mellett. Szabó Tímea, a párt társelnöke szerint ugyanis létre kell hozniuk egy választókat bevonó értelmes ellenzéki együttműködést , ennek hiányában pedig készek önállóan is elindulni a választáson. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az MSZP-s politikus megméretné magát egy előválasztáson.

hirdetés

Menekülés?