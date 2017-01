Meghalt Ghaith Pharaon?

Magyar kormányzati források megerősítették az Origónak, hogy valóban az a Ghaith Pharaon hunyt el, aki annak ellenére járt Magyarországon, hogy az FBI és az Interpol is 25 éve körözi. Szombaton az Index nyomán arról írtunk, hogy vasárnap lesz dr. Ghaith Rashad Pharaon gyászszertartása a bejrúti Four Seasons Hotelben. A portálnak megerősítette az ötcsillagos szálloda annak az arab nyelvű gyászjelentésnek a tartalmát, amely arról számol be, hogy vasárnap délután családtagok és barátok búcsúznak egy szaúdi állampolgárságú, dr. Ghaith Rashad Pharaon nevű embertől. Viszont akkor még nem volt biztos, hogy ez a Pharaon az a Pharaon.

hirdetés

Arról a Pharaonról sokat cikkezett a magyar sajtó, mivel a milliárdos Orbán Viktor miniszterelnök szomszédságában vásárolt telket. A Libanonban élő üzletember egyébként többször bizniszelt a miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal, valamint Mészáros Lőrinccel, Felcsút milliárdos polgármesterével egyszerre tartózkodott Horvátországban, a spliti kikötőben. Ghaith Pharaont az amerikai hatóságok terrorizmus finanszírozásával és a BCCI bank botrányai miatt korrupciós bűncselekményekkel vádolták, ezért is különös, hogy miként kaphatott egyáltalán tartózkodási engedélyt Magyarországon. Állítólag próbáltak tőle 2015. március 2-án a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai ujjlenyomatokat venni, de nem sikerült, mert az Orbán Viktor által csak „professzorként” említett üzletembernek sérültek voltak az ujjbarázdái.