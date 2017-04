Megszavazták a lex CEU-t

Az egy hete benyújtott javaslatról – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kezdeményezésére – gyorsított, úgynevezett kivételes eljárásban döntött a parlament. A bekiabálásokkal, sorosozással és fantomegyetemezéssel sűrűn teletűzdelt, egyébként mind pró, mind kontra az elmúlt napokban már megismert érveket felvonultató vita után 123 szavazattal 38 ellenében, tartózkodás nélkül igent mondtak a jogszabályra a képviselők. A szocialisták, az LMP és a függetlenek szavaztak nemmel, a kormánypártok igennel, a Jobbik képviselői pedig nem nyomtak gombot. A szavazást Szabó Szabolcs, az Együtt színeiben politizáló független honatya szirénázással próbálta megzavarni, a terembiztos azonban jobb belátásra bírta.

Szabó Szabolcs Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A módosítás egyebek közt arról rendelkezik, hogy a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A feltételeket nem teljesítő intézmények már 2018. január 1-jétől sem vehetnek fel elsős hallgatókat.

A CEU viszont úgy véli, a javaslat aránytalanul korlátozza a tudományos élet és a tanítás szabadságát, a művelődéshez való jogot azzal, hogy a külföldi felsőoktatási intézményektől megköveteli, a székhelyük szerinti országukban is ténylegesen felsőoktatási tevékenységet végezzenek. Álláspontjuk szerint sérül az alkotmányban rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalma, emellett a jogalkotásról szóló törvénynek sem felel meg a javaslat, mivel arról információik szerint sem hatásvizsgálat, sem társadalmi egyeztetés nem volt. Vasárnap több ezer fős tüntetést tartottak, a napokban pedig számtalan nemzetközi és hazai közéleti szereplő is kiállt az egyetem mellett.

Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a kormány javaslata a határon túli magyarok számára káros következményekkel járhat. Ugyanis Victor Ponta volt román kormányfő a napokban bejelentette, helyesnek tartja a külföldi egyetemek működési feltételeit szigorító magyar törvénykezdeményezést, így hamarosan ő is kidolgoz egy ugyanilyen javaslatot. Ám ez hátrányosan érinthet két határon túli magyar egyetemet is, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet, miután bár ezeket is Magyarországról támogatják, de egyik esetében sem létezik kormányközi megállapodás az intézmény finanszírozásáról.

