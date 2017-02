Megszünetették a nyomozást Erdő Péter húga ellen

Több mint hatvan hallgató nem teljesítette a feltételeket, mégis diplomát kapott a katolikus főiskolán. Közokirat-hamisítás miatt nyomozott a rendőrség, de végül nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.

Bár az elmúlt öt évben négy nyomozás is indult az Erdő Péter bíboros húga által irányított Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) ellen, végül mindegyiket megszüntette a Váci Rendőrkapitányság – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk azt követően fordult a rendőrséghez, hogy a Népszava megírta: Fülöpné Erdő Mária rektor távozik pozíciójából. Úgy fogalmaztak: bár hivatalos indoklás még nincs, a háttérben „a főiskolát évek óta sújtó botrányok állhatnak”. A hírt később a Váci egyházmegye azzal kommentálta: Fülöpné továbbra is a főiskola rektora, megbízatásának lejártáig, július 31-éig a szabadságát tölti, ellene nincs és nem is volt szabálytalanságok miatt indított eljárás.

A Népszava szerint ugyanakkor, mióta 2012-ben Fülöpné érkezett az AVKF élére, több botrány is történhetett az intézményben. Például egy, az intézményben lefolytatott belső vizsgálatról szóló jelentésből fény derült arra, hogy 1286 hitelesített diplomából 62 esetben számos szabálytalanság miatt egyértelműen nem lehetett volna oklevelet kiadni. Kiderült az is, sok hallgató úgy végezte el a képzést, hogy nem csupán a kimeneti, de adataik alapján még a felvételi követelményeknek sem feleltek meg. Így lapunk a rendőrséghez fordult, hogy megtudjuk, volt-e jogtalan diplomakiadás, illetve a követelményeknek nem megfelelő hallgatók diplomához juttatása miatt nyomozás az ügyben. A rendőrség válaszában megfogalmazta: ismeretlen tettes ellen folyt nyomozás közokirat-hamisítás gyanúja miatt, amelyet – „mivel a cselekmény nem bűncselekmény” – 2016. március 2-án megszüntetett. A rendőrség kérdésünkre arról is tájékoztatott: az elmúlt öt évben az előzőn kívül a nyomozó hatóság három eljárást folytatott, amelyben az AVKF érintett volt. Az eljárások közokirat-hamisítás, hűtlen kezelés és közokirattal való visszaélés elkövetésének gyanúja miatt indultak. Ám ezeket a nyomozásokat is megszüntették.

