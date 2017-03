Nem kér a segítségből a János-kórház

Annak ellenére, hogy több, másik kórházban dolgozó rezidens is felajánlotta, hogy segítséget nyújt a fővárosi Szent János Kórháznak a felnőtt sebészeti ügyeletek ellátásában, az intézmény elutasította a külsős orvosokat, pedig áprilistól még nincs kész ügyeleti beosztás – tudta meg a Magyar Nemzet. A problémát az okozza, hogy – mint arról elsőként beszámoltunk –, az utóbbi három hónapban négy rezidens mondott fel a kórház sebészeti osztályán, mert állításuk szerint nem operálhattak eleget, és a műtétek nagy részét a hálapénz miatt a főorvosok végezték. Úgy tudjuk, a felmondások indokai között szerepelnek még a kórházban uralkodó áldatlan állapotok, a sokak által tapasztalt és emlegetett feudális viszonyrendszerek, valamint az alacsony bérezés.

Bár a kirobbant botrány után több orvos is úgy érezte, vállalná a pluszmunkát a betegek érdekében, és ezt szóban jelezték is, ettől a kórház elzárkózott, mert információink szerint az intézményen belül akarják rendezni a problémát. Úgy tudjuk, hogy más osztályokról irányítanának át rezidenseket a 24 órás sebészeti ügyeletbe, hogy biztosítva legyen az ellátás. Ilyen megterhelő ügyeletet egyébként a felmondott rezidensek közül többen akár tízszer is végeztek egy hónapban. Az üres helyeket várhatóan olyan rezidensekkel töltik fel, akik egyébként nem a felnőttsebészeten dolgoznának, így az ellátás színvonala is kétséges lehet.

Azok a sebészek egyébként, akik jelenleg is a János-kórházban dolgoznak, már januárban jelezték a vezetőségnek, hogy nagyon sokat kell ügyelniük a felmondások miatt, de megoldás még nem született. Az orvosok korábban két hetet adtak a kórháznak a helyzet rendezésére; ez letelt, de úgy látszik, még mindig nincs tartós, hosszú távú megoldás.

Forrásunk kitért arra is: a gyakran elavult eszközök, módszerek és a „feudális szemléletmód” miatt könnyen előfordulhat, hogy a rezidensek kortársaikkal szemben jelentős szakmai hátrányba kerülnek az intézményben. – Távolról sem csak a hálapénz a baj, össze se tudom vetni az ott folyó munkát a modern orvoslással, sebészettel, és emberileg sem a legjobb a helyzet – fejtette ki. Egyébként a kórház sebészeti osztályát jelenleg egy 68 éves főorvos irányítja, miközben hivatalosan osztályt csupán 65 éves korig lehetne vezetni. Úgy tudjuk, folyamatban van a pályázat kiírása.

Az ügyben kerestük a Szent János Kórházat is, szerettük volna megtudni az intézmény álláspontját, és azt, milyen eredményre jutottak az eddigi tárgyalások, mi a helyzet az ügyeleti beosztással, és sikerült-e új orvosokat felvenni a felmondott rezidensek helyére. Ám kérdéseinkre az intézmény a megadott határidőig nem adott választ. Nem reagáltak arra sem, hogy forrásunk szerint visszautasították a felajánlott segítséget.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.23.