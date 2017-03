Plakátbotrány: Brüsszelig viszik a lex Mahir ügyét

Március végéig az Európai Bizottság illetékesei elé tárják a lex Mahir ügyét – közölte lapunkkal Magyar György, a Magyar Nemzettel közös tulajdonosi körhöz tartozó Mahir Cityposter Kft. jogi képviselője. Elmondta: ügyvédi irodájuk felhatalmazást kapott, hogy tételesen megfogalmazzák észrevételeiket ahhoz a már elfogadott törvényhez és kormányrendelet-tervezethez, amellyel el akarják lehetetleníteni a közterületi reklámok piacát. A fővárosi önkormányzat az oszlopháborúval több mint százmilliós kárt okozhatott, de lapunk információi szerint máris közeleg az újabb botrány: Budapest összes tömegközlekedési eszközének, illetve a megállóknak, kiemelten a metrók reklámhelyeinek hasznosítását nyolc évre koncesszióba adnák, a parlamenti választás előtt egy esztendővel.

Magyar György az oszlopháború utóéletéről szólva kérdésünkre kifejtette: miután a kormánypárti többségnek Budapesten nem sikerült bírósági úton ellehetetlenítenie megbízónkat, ugyanezt most jogalkotással akarják végigvinni.

A településkép védelmére hivatkozó törvény és a végrehajtására készített tervezet súlyosan diszkriminatív, az európai jogba és a magyar alaptörvénybe is ütközik – szögezte le az ügyvéd, aki szerint mindezt részletesen a brüsszeli illetékesek tudomására hozzák.

Azok a részletszabályok, amelyek egy tollvonással megszüntetnék a jelenleg ismert hagyományos hirdetőoszlopokat, illetve meg is tiltanák, hogy az úgynevezett utcabútorokon politikai hirdetéseket lehessen közzétenni, korábban a Magyar Reklámszövetség tiltakozását is kiváltották.

Magyar György hangsúlyozta: miután február végén a Debreceni Ítélőtábla jogerősen is hatálytalannak és érvénytelennek mondta ki a Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptemberi döntését a Mahir 2006-ban kötött és 2031-ig érvényes szerződésének a felmondásáról, eljött a kárérvényesítés ideje. – A perköltségek összeadódnak, így a követelésünk eléri a 6,5 millió forintot, aminek, akárcsak a többi kártételnek, az érvényesítésére szintén meghatalmazást kapott az ügyvédi irodánk. A dúvad módjára tavaly januárban kitépett oszlopokkal okozott dologi kár, valamint az elmaradt üzleti haszon számszerűsítése még néhány napig eltart. Az viszont már látszik, hogy jóval 100 millió fölött lesz a fővároson behajtandó összeg.

A fővárosi reklámpiac teljes átszabásának azonban még nincs vége, ugyanis több mint egy éve húzódik az a közbeszerzési pályázat, amivel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV nyolc évre koncesszióba adná az összes közösségi közlekedési jármű és megálló reklámhelyét 96 hónapra. Korrupciógyanú is felvetődhet a fővárosi ellenzék szerint a hatalmas üzletnél, amelynek számai is beszédesek: a metrókocsikra darabonként és havonta kétmillió forintnál alacsonyabb ajánlatot el sem fogadnak, az állomások reklámhelyeinek díja minimum 12 millió forint havonta. A tíz évnél fiatalabb buszokon és trolibuszokon egyenként havonta több mint 31 ezer forintért, az újabb villamosokon 25 ezerért lehet a plakáthelyeket kiadni. Összesen csaknem 3000 járműről, a közlekedési közterületeken pedig több mint 12 ezer négyzetméternyi reklámfelületről van szó. Információnk szerint a BKK és a BKV még idén tavasszal dönthet a 2018-as és a 2022-es parlamenti választást is befolyásoló kiszervezésről.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 14.