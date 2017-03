Puskás-ügyi nagykövet lett Szöllősi György

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Szöllősi Györgyöt Szijjártó Péter külügyminiszter javaslatára Áder János köztársasági elnök. A Nemzeti Sport főszerkesztője a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete lett – derült ki a TV2 I/I Azurák Csabával című műsorának felvételén.

Az Index a TV2 közleménye alapján azt írta, hogy Szöllősi György Magyarország hivatalos diplomatájaként folytathatja azt a munkát, amelynek lényege a magyar futball hagyományának és Puskás Ferenc örökségének nemzetközi képviselete. – A Külgazdasági és Külügyminisztérium azt kéri a Nemzeti Sport főszerkesztőjétől, hogy koordinálja, segítse mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek a gazdag magyar futballkultúrának állítanak emléket bárhol a világon.

Szöllősi György, aki Puskás Ferenc életrajzírója is, arról is beszélt, hogy az olimpiai bajnok magyar labdarúgó népszerűsége és hírneve semmit nem kopott az elmúlt években. Puskás Ferenc a világszerte egyre népszerűbb futballnak olyan klasszikusa, akinek bizonyos eredményeit a mai napig nem tudták felülmúlni. Ilyen például az 1960-as BEK-döntőn szerzett négy gólja a Real Madrid színeiben. Ezért is őrzi a magyar focizseni emléket világszerte számtalan szobor és tábla.

Szöllősi azt követően lett a Nemzeti Sport főszerkesztője, hogy Mészáros Lőrinc megvette a Mediaworksöt (és megszüntette a Népszabadságot). Korábban újságíróként dolgozott már a Nemzeti Sportnál és a Képes Sportnál. Ezt követően a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtóosztályát vezette, majd a Puskás Ferenc Labdarúgó-akadémia kommunikációs igazgatója volt egészen 2014-ig. 2010 óta a magyar FourFourTwo magazin főszerkesztője. 2015-ben megválasztották a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnökének.