Simicskót nem érdekli a szabálytalanság?

Érdemi válasz nélkül hagyta a honvédelmi miniszter az MSZP-s Harangozó Tamás felvetését arról, hogy a vásárolni tervezett szállító repülőgépek beszerzését a – fideszes Kósa Lajos által vezetett – parlamenti bizottság szabálytalanul engedélyezhette. Habár a szocialista politikus éppen arra hivatkozott, hogy a Honvédelmi Minisztérium (HM) előterjesztése nem felelt meg a követelményeknek, Simicskó István mindössze annyival intézte el az aggodalmait, hogy ezt a bizottságban tegye szóvá. Figyelmen kívül hagyva Harangozó Tamás konkrét megjegyzéseit arról, hogy mi is volt a probléma, a honvédelmi tárca vezetője csak annyit fűzött hozzá, hogy a HM a bizottsági előterjesztéseket „a jövőben is minden esetben a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készíti el, illetve terjeszti elő”.

A Magyar Nemzet már korábban megírta, hogy az MSZP-s politikus szerint a Kósa Lajos által vezetett bizottság a november 29-i, zárt ajtók mögött lezajlott ülésén lényegében szabálytalanul engedélyezte a HM-nek, hogy egy beszerzésnél mentesüljön az úgynevezett védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alól. A szocialista képviselő – nyilván a zárt ülésre hivatkozva konkrétumok említése nélkül – azt közölte, hogy a HM előterjesztése az „észszerűen elvárható legalapvetőbb feltételeknek” sem felelt meg. Arra hivatkozott, az ilyen eseteket szabályozó kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy a mentesítési kérelemben meg kell jelölni a beszerzés becsült értékét, valamint a beszerzés megvalósításának tervezett módját, ezeknek a követelményeknek viszont az HM előterjesztése „nyilvánvalóan nem tett eleget”.

Az MSZP-s politikus felvetéseivel egybecseng, hogy a honvédelmi tárca lapunk akkori megkeresésére azt ugyan elárulta, hogy szállító repülőgépek vásárlásáról van szó, ám azt nem tudták megmondani, hogy kitől és milyen gépet vásárolnának. Így – legalábbis két hete – még az árról sem tudtak tájékoztatást adni.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy információink szerint a szállítógépekkel együtt kifejezetten kormányzati vezetők szállítására szolgáló gépet (úgynevezett business jetet) is be kívánnak szerezni. Forrásaink azt sem tartották kizártnak, hogy az ügyleteket nem hivatalosan már nyélbe is ütötték, most már csak az elfogadható kommunikációs közeg megteremtésén fáradoznak. Ezt azonban a honvédelmi miniszter most – az MSZP-s Demeter Márta kérdésére – cáfolta. A tervezett beszerzésről – kormányzati döntés hiányában – egyelőre semmi konkrétumot nem tudott mondani, azt ugyanakkor leszögezte, hogy kizárólag katonai célú gépeket és a Magyar Honvédség részére vásárolnak majd. Azt hangsúlyozta még, hogy az eljárások nem lesznek átláthatatlanok.

Az viszont nem derült ki, hogy a régóta ígért helikopterbeszerzés mikor valósulhat meg. Simicskó István erre ugyanis csak annyit válaszolt, hogy a honvédelmi tárca folyamatosan a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz és egyéb feltételek meglétéhez igazítja a beszerzési szükségleteit.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 31.