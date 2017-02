Sírva vigad a magyar ifjúság

Egyre fontosabb a fiatalok számára a magyarsághoz fűződő viszonyuk – erről beszélt lapunknak Bauer Béla szociológus a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 hétfőn megjelent gyorsjelentése kapcsán. A kutatásban részt vevő szakember szerint a korábbi évekhez képest ugyancsak fontos változás, hogy sokkal pozitívabb a fiatalok jövőképe, illetve erősebben kapcsolódnak a családjukhoz. Emellett jelentős szempont az is, hogy a fiatalok kommunikációjában egyértelműen az online tér lett meghatározó. Az eredményekből az is látszik, hogy bizonyos fogalmak már mást jelenthetnek számukra, mint korábban: például látványosan szorosabb lett a demokráciához fűződő viszonyuk. Így a vizsgálat eredményei szerint míg négy éve csak a fiatalok negyven százaléka állította, hogy a „demokrácia minden más politikai rendszernél jobb”, tavaly már 55 százalékuk vélekedett így.

Ám ennek – illetve a többi eredménynek – a mélyebb értelmezéséhez még több időre van szükségük a kutatóknak, így a részletesebb elemzések feltehetően 3-5 hónap múlva lesznek elérhetők.

Bauer Béla hangsúlyozta: a kutatás megállapításai nem fejlődést vagy visszafejlődést jeleznek, hanem társadalmi folyamatokat mutatnak.

A 2000 óta négyévente lefolytatott, kormányzat által megrendelt felméréshez tavaly nyolcezer magyarországi és – első alkalommal – négyezer határon túli 15–29 éves fiatalt kérdeztek meg. A humán tárca által prezentált eredmények szerint a mai fiatalok tehetségesek, nagyobb bizalommal fordulnak a jövő felé, fontos nekik a család, a közösséghez és a nemzethez tartozás. Bár 2012 óta valamelyest nőtt a fiatalok érdeklődése a politika iránt, ugyanakkor azt is látni, hogy más közéleti témák jobban foglalkoztatják őket, mint a politikai kérdések.

A fiatalok többségéről az is megállapítható: liberálisok, jobboldaliak és mérsékelt gondolkodásúak. Ugyanakkor a lakosság életszínvonalát és hangulatát kritikusabban ítélik meg a jelentés szerint, mert 42-43 százalékuk romlást érzékelt e téren. Jelentős részük nem bízik a közintézményekben sem. Negyven százalékuk inkább, vagy egyáltalán nincs bizalommal az Országgyűlés iránt, míg ez az arány a kormánnyal szemben 44 százalék, a politikusok kapcsán pedig 57 százalék. Ugyanakkor a köztársasági elnökben közel 60 százalékuk bízik inkább, illetve teljes mértékben.

Nem meglepő módon a bizalom a családok iránt volt a legnagyobb. A résztvevők összesen 95 százaléka állította, hogy bízik családjában, míg a maradék 5 százalék nyilatkozott úgy, hogy inkább nem. Bár a megkérdezettek 73 százaléka egyedül álló volt, közel 30 százalékuk biztos abban, hogy szeretne házasodni, míg 56 százalékuk úgy véli, a gyermekvállalás teljes mértékben növeli az emberek boldogságát.

Ugyanakkor az ifjúságkutatás is foglalkozott a fiatalokat érintő problémákkal. Mint kiderült, a résztvevők majdnem fele szerint a legnagyobb problémát az anyagi nehézségek, a létbizonytalanság és az elszegényedés jelentik a korosztálynak, ami hasonló eredmény mint 2008-ban és 2012-ben. További problémának látják a bizonytalanságot, a céltalanságot, a drogokat, az alkoholt, a munkanélküliséget, a bűnözést és a kiszámíthatatlan jövőt.

MN-grafika

Utóbbi kérdés egy szintén tegnap nyilvánosságra hozott kutatásban is hangsúlyos volt. Az SOS Gyermekfalvak felmérése (lásd grafikánkat) szerint ugyanis az általuk megkérdezett ezer középiskolás gyermek csaknem 70 százaléka aggódik a jövőjéért. Míg a magukat gazdagnak mondó családok gyerekei közül minden harmadiknak vannak csak ilyen félelmei, a szegények között ez az arány 81 százalék, de egy átlagosan élő magyar család esetében is a gyerekek 73 százaléka aggódik – írták. A kutatás arra is felhívta a figyelmet, összességében a fiatalok közül minden negyedik-ötödik elégedetlen magával.

A gyermekeket segítő szervezet vizsgálatának további eredménye, hogy a megkérdezett fiatalok tizede élne külföldön. Az állami ifjúságkutatás ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban azt állapította meg: a fiatalok kétharmada kizárólag Magyarországon képzeli el a jövőjét, ám egyharmaduk hosszabb-rövidebb ideig dolgozna vagy tanulna külföldön. Akik elhagynák az országot, azok legnagyobb részét a jobb megélhetés, a tapasztalatszerzés és rossz anyagi körülményeik motiválnák.

A legtöbb ifjú felnőttet a családjukhoz (71 százalék), a barátaikhoz (51 százalék), illetve a hazájukhoz (45 százalék) való ragaszkodás tartja vissza attól, hogy elmenjenek. Egyébként nemcsak a külföldi élet nem vonzza a fiatalok többséget, de az önálló vállalkozás indításának lehetősége sem. Ugyanis a megkérdezettek több mint 60 százaléka arról számolt be, nem tartja valószínűnek, hogy saját vállalkozást vagy startup céget indít az elkövetkezendő két-három éven belül.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 14.