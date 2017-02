Tarlós elnézést kért, miután elolvadt a hó

A különböző fővárosi cégek szerencsétlenkedését, a felelősség egymásra tolását napokon át saját bőrükön tapasztalhatták meg a jégbordákon bukdácsoló budapestiek. Ám összeállításunkból kiderül, vidéken tervszerűbben ment a munka.

Személyesen intézkedtem, amikor észrevettem, hogy az ónos eső és a hó miatt eljegesedtek a villamos- és buszmegállók – hangsúlyozta a Magyar Nemzet kérdésére a pénteki Budapestinfón Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester, aki a takarítások késéséért elnézést kért a budapestiektől. – Felhívtam az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a BKV vezérigazgatóit, s csak annyit mondtam: „Takarítsanak, a továbbiakat később megbeszéljük” – tette hozzá Tarlós, aki megdöbbent azon, hogy a BKV miért alkalmaz alvállalkozókat a takarításhoz, ha a fővárosi cég is elvégezhetné a munkát. A főpolgármester szerint hatásos volt a közbelépése, mert néhány óra elteltével javult a fővárosi helyzet.

A blogger közbeszól

– Mondja valaki, hogy a magyar találékonyság nem világraszóló, nem igaz, hölgyeim és uraim? Hát a világnak melyik milliós fővárosában mernek olyan kreatívak lenni a Városházán, hogy olyan bátor döntést hoznak, hogy idén télen átadják a várost a természetnek? (…) Legyen ingyen koripálya az egész város! – tette közzé köszönetét ugyanakkor egy budapesti blogger.

A különböző fővárosi cégek szerencsétlenkedését, a felelősség egymásra tolását napokon át saját bőrükön tapasztalhatták meg a jégbordákon bukdácsoló budapestiek, amelyről lapunk is beszámolt. Körképünkben ezúttal azt próbáltuk kideríteni, országosan általános-e az a gyakorlat, hogy egy önkormányzati cég külsős vállalkozást bízzon meg a síkosításmentesítéssel, s a munkát minden esetben külön rendelje meg. A BKV Zrt. ugyanis így jár el. További problémát jelentett a fővárosban, hogy az önkormányzat cégei, a BKV, a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. és a Budapest Közút Zrt. egymásra tolta a felelősséget, a főváros különböző közterületeit mely cégnek kellene takarítania.

Ezzel szemben vidéken teljesen más a helyzet.

Szolnok

Szolnok önkormányzata a téli útüzemeltetési feladatokat az előre meghatározott téli hóeltakarítási, síkosságmentesítési útüzemeltetési terv alapján végzi az egyes városüzemeltetési feladatok ellátására létrejött PMZ 2009 Konzorcium, valamint annak alvállalkozói – tudtuk meg Pókász Endrétől, az önkormányzat sajtóreferensétől. A síkosságmentesítést az időjárás előrejelzés(ek) alapján elrendelt ügyeleti rendszer szerint végzik.

Hóból készült nyúlfigura a Tisza parti sétány mellvédjén, Szolnokon Fotó: Bugány János / MTI

A kézi hóeltakarítás munkanapokon automatikusan megkezdődik. Amennyiben az időjárási előrejelzés alapján a csapadék hétvégén, szabadnapokon várható, úgy elrendelik a kézi hóeltakarítással kapcsolatos készenléti ügyeletet. Ha kell, kézi erővel tisztítják meg a megállókat, az elmúlt időszakban a síkosságmentesítési feladatok során közel 250 buszmegálló jégmentesítését oldották meg.

Emellett az önkormányzat illetékes munkatársa folyamatosan nyomon követi az időjárási előrejelzéseket, az Országos Meteorológiai Szolgálatot (OMSZ) és egyéb fórumokat, mi több, sokkal pontosabb segítséget kapnak a városban működő helikopterbázis meteorológiai szolgálatától, amely helyspecifikusan küld pontos előrejelzéseket.

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén az önkormányzati tulajdonú Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit (NYÍRVV) Kft. végzi az utak és megállók tisztítását. November 1-től február 28-ig, illetve az időjárásnak megfelelően ezentúl is 24 órás figyelőszolgálatot működtetnek szükség szerinti készenléttel, így az észlelést követően saját hatáskörünkben azonnal el tudjuk kezdeni a védekezést – közölte Szabó Edina marketingreferens.

Zalaegerszeg

Péter Gyöngyi, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal kommunikációs szakreferense azt válaszolta kérdésünkre: a városban két teljesen önkormányzati tulajdonú cég végzi az utak, járdák, megállók hó- és jégmentesítését. A szakemberek figyelik az OMSZ előrejelzését, mindemellett a zalai megyeszékhelyen külön előfizetéssel megrendelt meteorológiai előrejelzés is segíti az önkormányzatot. Ennek megfelelően ahhoz, hogy a szakemberek megkezdjék a munkát, nincs szükség külön megrendelésre. Az időjáráshoz, a közlekedési viszonyokhoz igazodva mindig azonnal nekilátnak a feladat elvégzésének, ezúttal is így tettek.

Szeged

Az önkormányzat járdáit és ötszáz gyalogátkelőhelyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. takarítja – közölte Makrai László, a cég ügyvezető igazgatója. Külön vállalkozói ügyeleti szerződés keretében 480 buszmegállót is tisztíttatnak, lényegében azonnali rendelkezésre állással. A területek, utak síkosságmentesítése meghatározott járatterv szerint történik, előtérbe helyezve a fő tömegközlekedési utakat. Az OMSZ-től rendszeres napi helyi előrejelzést kapnak hajnalban. A várható kritikus időszakban éjjel hóügyeletes autó járja a várost, és ha kell, beavatkozik, riasztja az ügyeletes diszpécsert, aki mozgósít. Emellett előre eltervezett mozgósítást is elrendelhetnek.

Tatabánya

Azokon a közterületeken, ahol a téli síkosságmentesítés az önkormányzat feladata, ott egy 2008 óta hatályos szerződés alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. végzi el a hóeltakarítást – tudtuk meg Topa Katalintól, a tatabányai önkormányzat társadalmi kapcsolatok irodájának vezetőjétől. A szerződés kiterjed a közlekedési megállók síkosságmentesítésére is. Az ügyeleti szolgálat 24 órás a november 15. és március 15. közötti időszakban.

A szerződés szerint a meteorológiai előrejelzés alapján a cég saját hatáskörben rendeli el az elvégzendő beavatkozásokat. A szerződés alapján a megelőzési munkákat azonnal, az elhárítási munkákat 2 órán belül el kell kezdeniük. Az elsőrendű utakat, járdákat és a buszmegállók burkolatát a hóesést követő 12 órán belül kell megtisztítani. A cég és az önkormányzat is figyelemmel kíséri az OMSZ előrejelzéseit. Ez utóbbi miatt előfordul, hogy az önkormányzat külön beavatkozást kezdeményez a várható időjárás miatt (például alásózást kér).

Kecskemét

Kecskeméten döntően egy magáncég végzi a hóeltakarítást, mellette két önkormányzati vállalat is besegít a takarítási munkálatokba – tudatta Takács Valentina kommunikációs vezető. Külön megrendelés így nem szükséges, a munka az úgynevezett téli útüzemeltetési tervnek megfelelően zajlik, amelyet minden év őszén az önkormányzat szakbizottsága hagy jóvá. Nemcsak a meteorológiai szolgálat jelentését figyelik, hanem a katasztrófavédelemtől is kapják a legfrissebb információkat, ezzel például az elősózás időben megoldható. Túl ezen, a Mega Sped Kft. hetente két alkalommal kifejezetten Kecskemétre szóló meteorológiai jelentést szerez be.

Debrecen

Debrecenben az AKSD Városgazdálkodási Kft. végzi a síkosságmentesítést. Ettől függetlenül minden esetben az önkormányzat megrendelésére történik a munkavégzés indítása – közölte Iván Aurél, a polgármesteri kabinet sajtófőnöke. Szükség esetén a DEHUSZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló közel 400 közmunkás is bevonható a munkába, jórészt a kézi síkosságmentesítési feladatok ellátásába.