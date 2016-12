Vitákat szültek Botka László feltételei

Hiába jelentkezett be nem sokkal karácsony előtt Botka László, hogy – az elmúlt évekkel szemben – ezúttal mégis elvállalná a miniszterelnök-jelöltséget, a párton belül sokan teljesíthetetlennek tartják a feltételeit. Legalábbis erről beszéltek a Magyar Nemzet szocialista forrásai. Voltak azonban olyanok is, akik továbbra is bíznak Szeged polgármesterében, mások szerint viszont annyira általánosságban fogalmazta meg azokat a bizonyos feltételeket, hogy először konkrétumokat kellene tőle hallani.

Az mindenesetre egyértelműen kiderült, a legkritikusabb pont a 168 Órának karácsony előtt adott „bejelentkező” interjúban, amikor Botka László Gyurcsány Ferenc kapcsán úgy fogalmazott: „A választók stabil kétharmada nem szavazna arra a listára, amelyen ő szerepel.” Habár voltak, akik szerint ez túl általános felvetés, a többség szerint ezzel egyértelműen kizárta az együttműködést a volt miniszterelnökkel.

Informátoraink azt egyöntetűen elismerték, hogy a párton belül sokan nem szimpatizálnak Gyurcsány Ferenccel, és elméletben jól hangzik egy olyan forgatókönyv, amely Botka László vezetésével és a volt miniszterelnök mellőzésével teremtene valamilyen baloldali összefogást.

Többek szerint azonban ennek semmilyen realitása sincs. Sem annak, hogy Gyurcsány Ferenc magától visszalépjen, sem pedig annak, hogy ő, illetve az általa vezetett Demokratikus Koalíció kimaradjon az együttműködésből. Az e mellett érvelők azt hozták fel, hogy győzelmi esélyeiket teljesen elveszítenék, ha a DK önállóan indulna a választásokon, és az egyéni választókerületekben a szocialista, a jobbikos és az LMP-s induló mellett még tőlük is valaki felállna a kormánypárti jelölttel szemben. (Márpedig ahhoz, hogy a DK egyedül induljon, legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet kell állítania, vélhetően azonban ennél több helyen méretné meg magát.) Volt olyan forrásunk, aki azt is felvetette, hogy így még azokban a körzetekben is veszíthetnének, ahol jelenleg lenne esélye a baloldalnak győzni a fideszessel szemben. Most legalábbis, a mért támogatottsági adatok mellett mindenképpen ez a valóság. Ráadásul a Demokratikus Koalíció még a maga javára is tudná fordítani a helyzetet, hiszen a pártot alapvetően az ötszázalékos parlamenti küszöb közelében mérik a közvélemény-kutatások, vagyis már az puszta győzelem lenne nekik, ha egyáltalán bejutnának az Országgyűlésbe.

Vannak azonban olyanok is a szocialista párton belül, akik továbbra is abban bíznak, hogy Gyurcsány Ferenc maga fogja belátni – ha máshogy nem, kényszerből –, hogy hátrább kell lépnie. Szerintük ez a kényszer éppen most érkezett el, amikor Botka László előállt egy forgatókönyvvel, ami ráadásul nem személyes szimpátián vagy antipátián alapul, hanem a mai magyar realitásokon.

Azt minden informátorunk hangsúlyozta, hogy Gyurcsány Ferenc személye jelentősen csökkenti a győzelmi esélyeket, de abban már nem volt egyetértés, hogyan kellene ezt orvosolni. Vannak, akik szerint az MSZP nem tud mást tenni, mint összefog vele, és „elég lenne”, ha nem a volt miniszterelnök lenne a kampányarc. Mások viszont teljesen elutasítanak vele bármilyen együttműködést arra hivatkozva, hogy a 2014-es választási összeborulás legnagyobb hibája Gyurcsány Ferenc volt, és éppen itt látják Botka László szerepét.

Botka László bejelentkezése kapcsán azonban nem csak ezt kritizálták. Míg a szocialista politikus korábban az előválasztás mellett emelte fel szavát, mostani feltételei között mégis az szerepel, hogy a jelölteknél a „szavazatszerzési képességnek” kell számítania. Ezt ő – mint interjújában kifejtette – úgy képzeli el, hogy megvizsgálnák mindenhol, hány polgármester támogatja a jelöltségre pályázókat, milyen civil szervezetekkel van kapcsolatuk, mekkora az ismertségük. Csakhogy – emelte ki egyik forrásunk – ez éppen az a módszer, amit 2013-ban már kipróbáltak. Akkor minden párt azt állította a saját emberéről, hogy őt támogatják a polgármesterek és még a jobboldali szavazók is, az idő pedig megmutatta, hogy ennek mi lett a vége. Botka László módszere tehát ismét a homályos háttéralkuk sorozatát hozhatná.

Volt olyan informátorunk, aki azt is felvetette: Botka László ezzel az egésszel már előre „menteni akarja saját magát”, hogy majd a feltételei elutasítása miatt nemet mondjon a miniszterelnök-jelöltségre, és „duzzogva visszamehessen a számára biztos Szegedre”.

Az mindenesetre biztos, hogy a hivatalos kommunikáció szerint az MSZP vezetése támogatja Botka Lászlót. Ennek jegyében meg is hívták a következő elnökségi ülésükre, hogy tárgyaljanak az országnak bemutatandó programról. Nem meglepő módon a DK-t ez fel is háborította, mert szerintük Botka László feltételeinek elfogadása szemben áll a szocialisták eddigi javaslatával.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 29.