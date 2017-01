Zacher Gábor: Magyarország hozta a formáját

„Bocsánat, segítene a barátomat feltenni a villamosra?” – a kérést egy tizenhat év körüli fiútól hallottam, aki hasonló korú társát támogatta a megállóban. Még csak este kilenc óra volt, de a fiatalember már gyakorlatilag mozgás- és beszédképtelenre itta magát – nekik hamar véget ért a szilveszter, mert haza kellett jutniuk Gyálra.

De a részeg haver még mindig jobban járt, mint az az ötvenkét másik fiatalkorú, akiket a mentőknek kellett ellátniuk, és akikről Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszélt a köztévének. Összesen egyébként 330 ember szorult ellátásra alkoholmérgezés miatt, és csak a fővárosban több mint negyvenen kerültek kórházba túlzott alkoholfogyasztást követően.

Közülük huszonheten kötöttek ki a Péterfy Sándor utcai kórházban a köztévé szerint, egy embert az intenzív osztályon kellett ellátni. A másik fővárosi detoxikálóba, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központba, közismert nevén Honvédkórházba tizenhét embert szállítottak. Az intézmény sürgősségi osztályának főorvosa, Zacher Gábor lapunknak megerősítette, hogy a hozzá került bódult állapotú páciensek negyven százaléka fiatalkorú volt – a legfiatalabb tizenhat éves lehetett.

– Én azt gondolom, hogy Magyarország hozta a formáját, a megszokott szilveszteri szintet: körülbelül négyszer-ötször annyian kerültek be alkoholmérgezés miatt, mint egy átlagos hétköznapon – válaszolta a főorvos, amikor azt kérdeztük tőle, mekkora kihívás volt az idei óévbúcsúztató. – Kábítószer-fogyasztás miatt szerencsére nem került be beteg az osztályra, inkább az ital volt a sláger – mondta a főorvos. Megtudtuk még: nem emelkedett a fiatalok aránya az ellátottak körében. – Talán azért, mert ők maguk is belátták: nem jó, ha abból áll a buli, hogy öntudatlanra isszák magukat. Az alkoholfogyasztással pedig alapvetően nincsen probléma, ha van mértéke és kerete – fűzte hozzá Zacher.

Az utóbbi évek híradásait végigböngészve valóban úgy látszik, hogy idén kevesebben kerültek kórházba a túlzásba vitt italozás miatt – tavaly például körülbelül száz embert látott vendégül a két ügyeletes fővárosi kórház, tavalyelőtt kétszázat, ezekhez képest a negyven valóban alacsony szám. A mentőket sem terhelte le jobban az idei évbúcsúztató, mint az előzők: évek óta két-háromezer riasztást kapnak szilveszterkor, ez idén sem lett másként. Mint Zacher elmondta, az osztályán nem is készültek külön erősítéssel az óév utolsó éjszakájára. Egyrészt mert pár tucat páciens nem dobja meg annyival az ellátottak számát, hogy indokolt lenne több kollégát behívni ügyeletbe, hiszen sürgősségi osztály lévén a betegek elsöprő többségét amúgy sem azok teszik ki, akik alkoholmérgezést szenvedtek. Másrészt a kollégák igen nagy rutinnal bánnak a részegekkel. – Hétköznaponként is előfordul egy-egy agresszívabb páciens, aki az alkoholtól felbátorodva „humán szférához nem illő módon viselkedik” – fogalmazott a főorvos –, így most szilveszterkor sem tudtak meglepetést okozni az ittas emberek.

Ettől függetlenül Zacher megkönnyebbült, hogy véget ért a kritikus éjszaka; mint mondta: mázli, hogy nincsen egynél több szilveszter egy évben.

