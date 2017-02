Bánki elmondta, miért kell a magyar pénz az eszéki focinak

Az év eleje óta tudható, hogy a magyar kormány 3,3 millió eurót, nagyjából 1 milliárd forintot ad az NK Osijek futballiskolájának, ahol a klub többségi tulajdonosa Mészáros Lőrinc. A parlament gazdasági bizottságának elnöke, Bánki Erik ma reggel a Digi Sporton magyarázta el, hogy a horvát bajnokságban jelenleg Európa-liga-indulást érő helyen álló az eszéki futballklub akadémiája miért ér ennyit.

Azt mondta, Mészáros Lőrinc egy profi labdarúgóklub tulajdonosa, amelynek nagyon jó lehetőségei vannak. „Horvátországban is imádják a labdarúgást, vannak nézők, vannak gazdasági támogatók, és a horvát futball sajnos egyelőre előrébb tart, mint a magyar. Tehát ezt válasszuk külön az akadémiatámogatásoktól.”

Elmondta, tavaly év végén keletkezett egy nagyjából 600 milliárdos többlet a költségvetésben, amelyből egyebek között a sportot is támogatták. „A határon túl is több terület kapott támogatást, a Felvidék mellett Székelyföld, Kárpátalja és Délvidék is. A magyar kormány mindig is azt mondta, hogy lehetőségeihez mérten minél több támogatást kíván nyújtani a határon túl élő magyarok számára. Délvidéken is – ha nem is olyan számban mint Székelyföldön, de – nagyon jelentős magyarság él, az ő szempontjukból egy ilyen típusú fejlesztés, amely Eszéken megvalósul, az egész baranyai háromszögben élők számára kitörési lehetőséget jelent.” (Korábban megírtuk: klubnak fogalma sincs arról, hány magyar ajkú növendéke van.)

Bánki Erik arra a felvetésre, hogy vajon hány magyar fog a környékről az eszéki futballakadémián megjelenni, így reagált: „Legalábbis lehetőséget kap arra, hogy magas színvonalú képzésben részesüljön.” Jóslásokba abban a tekintetben sem bocsátkozott, hogy mennyien lesznek horvát- vagy magyarországi élvonalbeli futballisták, de azt jelezte, hogy az állampolgárság felvételével akár a magyar válogatottban is szerepet kaphatnak.

A politikus jelezte, mindez nem egyedi példa. „A Deutsche Schule Budapest német állami támogatással működik, mert fontos nekik a határon túli németek, illetve a svábság támogatása.”

Annak okaként, hogy az elmúlt években Felcsút kapta a legtöbb támogatást, azt nevezte meg, hogy ők voltak az elsők, akik erre a lehetőségre reagáltak. Hozzátette: a különbségek idővel kiegyenlítődnek, lévén a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának például stadionfejlesztésre már nincs igénye.

Az MLSZ elnökségi tagjainak sorában is helyet foglaló Bánki Erik szerint Balmazújvároson jó döntést hoztak azzal, hogy elhalasztották a hétvégi NB II-es mérkőzést. Ennek kapcsán jelezte: szeretnék elérni, hogy rövidebb téli szünet legyen a bajnokságban. Szerinte ez akár már a következő szezontól megvalósítható lesz, de három-négy éven belül minden első- és másodosztályú stadion pályafűtéssel kell hogy rendelkezzen.