Komoly elismerést kap Jay-Z

Jay Z lesz az első rapper a Dalszerző Hírességek Csarnokában, ahová júniusban iktatja be a tekintélyes szervezet.

A dalszerzők csarnoka szerdán jelentette be az idén beiktatandó sztárok névsorát, akik között Jay Z is szerepel Kenneth Babyface Edmonds, valamint Max Martin, Jimmy Jam és Terry Lewis társaságában. A hatvanas években indult Chicago rockegyüttesből Robert Lamm, James Pankow és Peter Cetera, valamint a Motown lemezkiadó alapítója, Berry Gordy is a csarnok hírességei közé kerül.

A szervezet 48. beiktatási ceremóniáját és ünnepi vacsoráját június 15-én rendezik meg New Yorkban. Évente öt újabb dalszerző vagy dalszerzőcsoportot kerülhet be a csarnok hírességei közé.

A csarnokba legalább húszéves dalszerzői múlttal rendelkező zenészeket lehet jelölni. Jay Z 1996-ban mutatta be Reasonable Doubt című első albumát, majd a következő két évtizedben olyan sikerszámokat írt, mint a Big Pimpin vagy az Empire State of Mind.