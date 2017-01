A szlovák neonácik, akik rajonganak Orbán Viktorért

Végig tudott masírozni Nagyszombat (Trnava) belvárosában a Szlovák Újoncok (más fordításban Szlovák Sorkötelesek) szervezet egy nagyobb alakulata, ám az akciót nem követte felelősségre vonás. A nagyváros vezetése széttárva karját, úgy foglalt állást múlt héten, hogy nincs jogi eszköze betiltani az ilyen és ehhez hasonló neonáci felvonulásokat. A tömörülés a fennállása 5. évfordulóját ünnepelte még január 11-én a formaruhás-éneklős meneteléssel, ám sejthető, hogy ez, mint megannyi kisebb-nagyobb demonstrációjuk, egy dolgot szolgál, a tagtoborzást.

Múlt ősszel a szélsőjobboldali szervezet Léva (Levice) közelében harcikiképző tábort tartott, de csatornatisztítással, temetőtakarítással, családi napok szervezésével, segélyakciókkal is folyamatosan fenntartják a figyelmet és gyűjtik a híveket. Akcióik múlt ősz óta több mint ezer szimpatizánst hoztak számukra az interneten, így már legalább 9900-an lelkesednek gondolataikért, tetteikért. Azt állítják, szükséges a jelenlétük, mert a NATO nem védené meg Szlovákiát „a betolakodó ellenségtől”. Ezért is ólálkodtak másfél éve a bősi menekülttábor környékén.

A nemzeti önkéntessereg jelképrendszere, ideológiája semmiben sem különbözik más, féllegális neonáci szervezetétől. Ezek a magukat nemzetvédőknek nevező paramilitáris társulatok jellemzően adományokból tartják fenn magukat, mögöttük bejegyzett alapítványok állnak. Legnagyobb közülük kétségkívül a Facebookon 45 ezer tagot számláló Szlovák Megújhodási Mozgalom (SHO), amely azt szeretné elérni, hogy Szlovákia hangja legalább olyan erős legyen Brüsszelben, mint Magyarországé, Orbán Viktoré.

A szélsőséges gondolatvilágú önkéntes katonai és polgárőr-alakulatok nemcsak a Fico-kormánynak, hanem a szlovák szélsőjobboldalt sokáig saját vadászterületének gondoló Marián Kotlebának is fejfájást okoznak. A közvélemény-kutatásokból az látszik, hogy a szélsőjobboldali politikus által vezetett Mi Szlovákiánk-Néppárt (L’SNS) már régóta 10 százalék körül toporog, a jelek szerint a politikai szélsőségek felé nyitott fiatalság jobban elfogadja a parlamenten kívüli mozgalmakat. Mint ismeretes, a parlamenti ellenzék soraiban politizáló Kotlebáék tavaly huzamosabb ideig vasúti járőrözéseket szerveztek, azzal a nem is olyan burkolt célzattal, hogy a cigányokat kiszűrjék az utasok közül. A megyei hatóságok, az állami vasúttársaság rendeletei nem voltak elegendők ahhoz, hogy a zöld egyenruhások befejezzék a razziáikat, ám most januártól lépett érvénybe az a törvény, mely szerint a vonaton utazók biztonságáért a rendőrség vagy a vonat üzemeltetője által meghatározott személy felel.

Kérdésünkre, hogy mégis hogyan lehetséges, hogy Szlovákiában, ahol balközép kormány van hatalmon, fényes nappal neonáci alakulatok masírozzanak, Tokár Géza felvidéki politológus azt válaszolta, a regisztráción „átcsúszott” civil szervezeteket ugyan fel lehet oszlatni, de még nem jelentkezett komoly politikai szándék olyanfajta felszámolásra, mint az egyszer Marián Kotleba első pártjával 2006-ban megtörtént. Szerinte azért nem szorgalmazza most senki a betiltást, mert kontraproduktív lenne, és Kotlebáék esetében a parlamenti helyeik is megmaradnának mandátumok formájában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 17.