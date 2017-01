Szűzbeszéd: „Nem fogadtam el Sós Csaba lemondását”

A Magyar Úszó Szövetség elnökségéből mindössze két fő távozik, Hargitay András szövetségi kapitány sorsa két hétig függőben marad.

Különösen érdekesnek ígérkezett Bienerth Gusztáv újdonsült úszószövetségi (MÚSZ) elnök szűzbeszéde csütörtök délelőtt a nagykörúti Béke Szállóban azok után, hogy Hargitay András szerdán a Borsnak telefonon azt nyilatkozta, majd lapunknak is megerősítette, a Bienerthtel való egyeztetése során derül ki, marad-e kapitányi pozíciójában – és még akkor is szűzbeszédnek kell tartanunk a mostani szónoklatot, ha vasárnapi elnökké választása után már röviden értékelt. Ha komolyan vesszük az új úszóvezér folyamatosan hangoztatott szavait, melyek szerint magáénak érzi a „Hosszú Katinka-csoport” pontját, akkor biztosnak tűnt, hogy távozik Hargitay, de nemcsak ő, hanem a teljes elnökség, ugyanis a 7 pont közül az első éppen úgy hangzik: teljesen új elnökség kell a sportág élére. Új elnök már van, ő állt a sajtó rendelkezésre tehát csütörtök délelőtt.

– A vasárnapi közgyűlés óta nemcsak új elnök van, de új időszámítás is kezdődik. Kétszeri titkos szavazást követően személyemről és programomról is döntött a Magyar Úszó Szövetség közgyűlése. Programomat több mint 100 közgyűlési taggal megvitattam, és hat városba elvittem, ami jelentős legitimációt ad neki – kezdte beszédét Bienerth, aki felidézte, 1981 óta először volt kétszeri titkos szavazás, ezt a hagyományt pedig, mármint a titkos szavazás hagyományát megtartják.

A munkát megkezdte, rövid elnökségi találkozót is tartottak, teljes fordulatszámon dolgoznak, mint mondja.

További programpontjai:

szakmai kérdések és a menedzsment szétválasztása

a szakma határozza meg a prioritásokat, ehhez társul a pénzügyi és gazdasági tervezés, és nem fordítva

negyedévente belső fórum a tagszervezetek számára

világos, átlátható támogatási rendszert dolgoznak ki, minőségi szolgáltatást nyújtó szövetség működik

találkozó történt Gyárfás Tamással, nemcsak mint a MÚSZ előző elnöke, hanem mint a FINA alelnöke és a LEN kincstárnoka

hamarosan Gyárfás Tamással Lausanne-ba utazik bemutatkozó látogatásra

az elnökség tagjainak többsége felajánlotta, hogy Bienerth döntsön a sorsukról. Két kivétel: erről január 25-én lesz tájékoztatás

Sós Csaba is lemondott, de Bienerth nem engedi el, megerősítette szakmai alelnökként

január 25-én elnökségi ülés lesz: átalakul a főtitkári és a szövetségi kapitányi pozíció, elfogadják az idei év szakmai programját, ami jelenleg nincs, javaslattétel lesz az alapszabály és a bizottsági struktúra megváltoztatására

fölkérte Cseh Lászlót, hogy szervezzen találkozót közte és a 7 pontot aláíró úszókkal

fölvette a kapcsolatot a társszövetségek közül elsőként a vízilabdázókkal és Kemény Dénessel; együttes elnökségi ülést szerveznek

átvilágítják a Magyar Úszó Szövetséget – teljes egészében

Programismertetését követően „kérdezz-felelekre” került sor, lapunk is feltette kérdéseit:

– A kormány jelöltje ön?

– A Ferencvárosi Torna Club jelölt. Hogy a kormányzatból ki kinek a támogatására kit buzdít...

– Hargitay András felajánlotta-e önnek a lemondását szerdán?

– Január 25-én tekintjük át a feladatkörét, illetve hogy kell-e három kapitány vagy egyre sincs szükség. Akkor tekintjük.

– Lesz-e örökös tiszteletbeli elnöki funkció a MÚSZ-ban?

– A közgyűlés idő előttinek minősítette a kérdést, a következő közgyűlés hatásköre lesz ez.

– Hosszú Katinkával leül?

– A közeljövőben tervezem, egyszer beszéltem vele eddig, karácsony előtt.

– Az „ellenzéki” úszók 7 pontja közül az első volt, hogy a vezetés távozzon. Most az ön szavaiból úgy tűnik, visszalépés történik ebből, noha ön kijelentette, vállalja ezt a 7 pontot.

– Átlátható, hatékony, új szemléletű vezetésre van szükség, ebben most határozott lépés történt vasárnap. Az elnökség dolga nem az elnök, hanem a közgyűlés hatásköre. Van, aki nem kíván velem együtt dolgozni, sokan úgy érezték, hogy fel kell ajánlaniuk nekem a lemondásukat, nem mindenkiét fogadtam el. 183 nappal az úszó-vb előtt nem szeretnék sokat foglalkozni a szervezetet érintő kérdésekkel. A tavaszi közgyűlésen ugyanakkor felállhat egy hosszú távra is megfelelő elnökség.

– Kiss László volt szövetségi kapitánnyal találkozott és beszélt már? Ő is az elnökség tagja.

– Nem találkoztam, nem beszéltem, a tavasszal fogok vele, bár úgy tájékoztattak engem, hogy nem jár elnökségi ülésekre.

– Szabó Tünde sportállamtitkárral áttekintették már, miként érinti a szövetséget a november 8-án elfogadott, mindent központosító sporttörvény?

– Hamarosan vele is találkozom, és minden szükséges kérdést áttekintünk.

– Lesz-e végleges edzéslehetősége a válogatott úszóknak?

– Ma a Tüskecsarnokban van lehetőség, de ismerjük a problémát, hogy a Dagály nincs kész, a Komjádiban pedig zajlik a munka. Jövő héten találkozom a Dagály építőjének vezérigazgatójával, és sürgetni fogom az edzőmedence átadását.

– Hány pályára van szükség a gondok megoldására?

– Nem tudom, ez szakmai kérdés.

– Miért mondta, hogy nem dolgozott soha Gyárfás Tamással, amikor a 2012-es magyar-horvát foci-Eb idején az MLSZ nemzetközi vonalán tevékenykedett, Gyárfás pedig a pályázat elnöke volt?

– Soha nem dolgoztam Gyárfás Tamással. Amikor a cardiffi döntés megszületett, ami a vereségünkhöz vezetett, akkor is csak meghívott vendégként voltam jelen. Az MLSZ-től egyébként sikereim csúcsán távoztam 2010-ben, amikor teljes állást kínáltak, de ezt nem fogadhattam el a kereskedelmi kamara akkori elnökeként. 2010-ben egyébként Oroszországgal, Hollandiával, Németországgal és Angliával mérkőzhetett a magyar labdarúgó-válogatott, és ebben az évben adták át először a Puskás-díjat, jelentős szerepem volt ezekben.

– Mennyi tud a Magyar Úszó Szövetséggel foglalkozni a két másik pozíciója mellett?

– 100 százalékot, ahogy az olimpiai pályázattal és a turisztikai kormánybiztosi munkámmal is.

– Mikor járt ön a Harvardra?

– Nem a pártállamban, hanem egy különleges lehetőségként 2000-ben.

– Mi a véleménye a Dagály úszópalota vitatott küllemváltozásáról?

– Először fogom látni a napokban, ezt követően fogok véleményt nyilvánítani. Visszafognám magam, hogy olyanról nyilvánítsak véleményt, amit nem ismerek.