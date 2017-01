Lélekemelő játékkal győztük le az olimpiai bajnokot

A gyász Franciaországban, a férfikézilabda-világbajnokságon is jelen volt a magyar szívekben. A dánok elleni nyolcaddöntő előtt játékosaink szokás szerint a szívükre tették a kezüket a Himnusz alatt, de ezúttal nem énekeltek, hanem lehajtott fejjel gyászoltak, majd közvetlenül a meccs előtt összekapaszkodva emlékeztek az egész nemzetet megrázó olaszországi tragédiára.

A magyar válogatott elszántan lépett pályára, az olimpiai bajnok dán csapat kényelmesen.

A mieink valahol lélekben régóta erre a csatára készültek, sejteni lehetett, hogy Nagy Lászlót (és a bokáját) erre a meccsre jegelik egész héten, a csoportmeccsek alatt.

Nagy ott volt a pályán, a védelem tengelyében, a védelem pedig átlagon felül működött. Az első tíz percben két gólon sikerült tartani a dánokat, negyedóra után sem jutottak négynél többre, közben a magyarok irányították a játékot. Niklas Landin, a világ talán legjobb kapusa semmit sem tudott kezdeni Lékai Máté gyors lövéseivel, Juhász Ádám hozta a maga bátor játékát, többek között saját labdaszerzése után talált be, Bodó Richárd vízfakasztó bombái ezúttal megtalálták a hálóba az utat, miközben Mikler Roland átszellemülten védett, és ezúttal végre megint jól. A félidőig több mint kétszer annyi lövést fogott, mint Landin.

Mikkel Hansen húsz perc alatt öt gólnál tartott, a meccs egyharmadánál érték utol az olimpiai bajnokok a mieinket. De sikerült megújulni, Ancsin Gábor bevágott messziről két olyat, amilyet csak ő tud.

Lékai Máté kifigyelte a mezőnyben bóklászó Landint, és mellette a félpálya közeléből lőtt gólt.

A félidőig egyszer sem vezetett Dánia, 13-12 volt ide a szünetben, úgy, hogy Hansen lőtte a tucatnyi dán gól többségét, hetet. Rajta kívül a szélről voltak veszélyesek a dánok, ezt pontosan tudtuk is róluk, de viszonylag kevés helyük volt áttörni a magyar védelmet, Xavier Sabaté és csapata, a katalán trénertől megszokott módon nagyon felkészült ugyanis az ellenfélből.

Két Balogh Zsolt-gól nyitotta a második félidőt. Heteslövéseknél Landin már okozott nekik bajt, a Kiel kapusaként a szegediekkel bánt el, most Harsányi Gergelynek és Juhász Ádámnak gyűlt meg vele a baja. Bánhidi Bence után az így is emberfelettit nyújtó Juhász Ádámot is úgy állították ki a tunéziai bírók, hogy valójában semmit sem csinált.

Mikler viszont elkezdett a szélekről is védeni, a legnagyobb ziccerben is bizonytalannak tűntek a dánok, negyedórával a vége előtt 20-16 volt ide. A francia közönség is a magyarok mellé állt, ennek sok-sok oka lehetett, nem csak az, hogy a dánok nélkül jobban jár címvédő csapatuk a folytatásban.

Újabb és újabb magyar vette át a góllövésben a stafétát, vagy éppen egy perzsa, a honosított Dzsamali Iman személyében. Nagy László ezúttal önmérsékletet tanúsított a támadásoknál, nem is ment neki, Ancsin és Balogh Zsolt hatékonyabb volt. Svan viszont tovább lőtte a gólokat a jobb szélről, ő tartotta a lépést a mieinkkel. Tíz perccel a vége előtt három volt ide, Sabaté időt kért, nyugodt hangulat uralkodott a csodálatos esély előtt a magyar táborban.

Nem a mi pillanataink jöttek viszont, Mikler hét méteren ütközött Svannal, ezért piros lap járt volna, hál’ istennek elmaradt. Más kérdés, hogy ötven percen át egyetlen dán kiállítást sem láttunk. Amikor végre emberelőnybe kerültünk, kettőt kaptunk, majd még egyet, így az utolsó hat perc előtt iksz volt.

Ők kapust cseréltek, mi irányítót. Császár Gábor jött be.

Segítette valami láthatatlan erő a magyarokat, mert másfél perccel a vége lőtt Császárhoz visszapattant a labda,

be is vágta, kettő volt ide. Hansen gyorsan válaszolt, de Császár eldöntötte a csatát, 27-25 ide.

Vannak csodák, és van egy csodálatos csapatunk megint. Jöhet a norvégok elleni negyeddöntő kedden 17 órakor.

Férfi világbajnokság, nyolcaddöntő

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27-25 (13-12)

Albertville

Magyarország: Mikler, Fazekas (kapusok), Ancsin 2, Balogh 4, Bánhidi, Bodó 3, Császár 2, Harsányi 1, Jamali 4, Juhász 4, Lékai 6, Ligetvári, Nagy L. 1, Schuch, Szöllősi Sz., Zubai. Szövetségi kapitány: Xavi Sabaté.

Dánia: N. Landin, Green (kapusok), Andersson, Damgaard 3, Hansen 8, Kirkelökke, M. Landin 1, Lindberg, Mortensen 2, Möllgard, Nöddesbo, Olsen, Söndergaard 4, Svan 6, H. Toft Hansen 1, R. Toft Hansen. Szövetségi kapitány: Gudmundur Gudmundsson.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 1/1