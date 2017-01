Lőrincz Viktor nem fogna kezet a riói bíróval

Megosztás Radványi Benedek, 2017. január 2., hétfő 20:32, frissítve: hétfő 20:48

Lőrincz Viktor (jobbra) hiába küzdött keményen, és hajtott végre akciót a német Denis Kudla ellen Rióban Fotó: Kovács Tamás / MTI

Még most is sűrűn rágódik Lőrincz Viktor azon, ami Rióban történt. Birkózónk a 85 kilósok bronzmérkőzésén 3-2-re vezetett Kudla ellen, amikor fél perccel a vége előtt a szlovén bíró megmagyarázhatatlannak tűnő módon megintette, s a 3-3 a németnek kedvezett. Interjúnkból kiderül a máig bosszantó történet utóélete s az is, hogy a szabályváltoztatások pozitívan érinthetik honfitársunkat.