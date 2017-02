A Spar már vett egy Palóc Nagyker-boltot

Százötven dolgozója marad az egykori CBA-s franchise-partnernek, közös megegyezésre törekszik a cég.

Információink szerint eddig mindössze egyetlen üzletét tudta eladni a csődbe jutott Palóc Nagykereskedelmi Kft. A vevő a Spar volt, egy szolnoki boltot vett meg az üzletlánc, amint ezt a sajtóosztálytól megtudtuk. Hogy a többi 90 üzlettel mi történik majd, arról egyelőre csak találgatni lehet. A boltokra információink szerint a Coop is pályázik, tőlük nem kaptunk visszajelzést erre vonatkozóan. Magánszemély érdeklődőkről is hallani a piaci pletykák alapján. Úgy tudjuk, a lehetséges vevők kivárnak, hogy minél olcsóbban jussanak hozzá az üzletekhez.

A salgótarjáni székhelyű Palóc Nagyker a 90-es évek eleje óta a legnagyobb foglalkoztató volt Nógrád megyében és a környéken. Tavaly szeptemberben azonban azzal került be a hírekbe, hogy 1300 dolgozójának nem utalta át a munkabérét, üzleteit be kellett zárnia, mert nem tudott fizetni az áruért. A társaság több milliárd forinttal tartozik a hitelezőknek. Sorozatban a harmadik veszteséges éve volt a 2015., ekkor már 1,9 milliárd forintos mínusszal zárt, ezért kellett tavaly lakatot tenni az üzletek ajtajára. A CBA az ősszel szerződést is bontott franchise-partnerével.

Néhány bolt azonban még üzemel, a megmaradt tartós fogyasztási cikkeket és vegyi árut próbálja eladni, de információink szerint a berendezéseken is szeretnének túladni. – Ezekből és a tartalékokból a dolgozók nagy része megkapta az elmaradt bérét, kilencven százalékuk máshol keresett állást. Azért 200-300 millió forintnyi kifizetetlen járandóság még maradt. Közös megegyezést is felajánlottak, ami után kéthavi bért fizettek volna, ezt azonban még nem kapták meg az egykori beosztottak. Aki maradt dolgozni, azt a még üzemelő néhány üzletbe zsúfolták össze. Aki nem fogadta el a felajánlott közös megegyezést, azzal viszont szándékosan rosszul bánnak – tudtuk meg Demeter Lászlótól, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Nógrád megyei titkárától.

A novemberi sikertelen találkozó után decemberben határozatképes csődegyezségi tárgyalás zajlott a kft. ügyében, ám a hitelezők nem fogadták el a Palóc Nagyker ajánlatát. A titkártól megtudtuk, legközelebb február 20-án találkoznak. Ez lesz tehát a harmadik hitelezői tárgyalás, de ezt már nem a Pro Bonum Gazdaságszervező Kft. vezeti, hanem a salgótarjáni Novent Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. Mint megírtuk, a Pro Bonumot törölték a felszámolók névjegyzékéből. A Palóc utoljára arra tett ígéretet, hogy a nagyobb hitelezők, például a bankok három éven belül megkapják a tartozás 60 százalékát. A kisebbeknek viszont csak harmincszázalékos rendezést ígért, pedig több száz hitelezőnek tartozik. Lapunk információi szerint az adósság meghaladja az ötmilliárd forintot. Az április 6-i határidőig nem valószínű, hogy egyezség születik, és ekkor megindulhat a felszámolás a cég ellen.

Pert vesztett a CBA lapunkkal szemben hirdetés Első fokon elvesztette a CBA és franchise-partnere, a Rubók Kft. azt a polgári pert, amelyet lapunk ellen indított. Jó hírnév megsértése miatt összesen 25 millió forintos sérelemdíjat követeltek a Magyar Nemzettől egy szeptemberi cikkünk miatt, amelynek címe Újra itt a gyanús étolaj volt. A felperesek szerint hét pontban sértettük meg jó hírnevüket. Többek között azzal a kijelentéssel, hogy „úgy látszik, továbbra is ellenőrizetlenül, korlátlan mennyiségben érkezhet az országba az áfacsalással könnyen összefüggésbe hozható, horvát gyártmányú étolaj”. A bíróság az elsőfokú ítéletben egyetlen pontban sem adott igazat a felperesnek, és kötelezte a perköltség megfizetésére. (MN)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 10.