Újabb milliárddal drágul a vizes vébé

Összesen nettó 1,1 milliárd forint értékben kötött újabb szerződéseket a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. – derült ki az EU-s közbeszerzési értesítő legfrissebb számából. Az Átlátszó által ismertetett adatok szerint a Majoros és Társa Kft. 282 millió forintért tervezi és kivitelezi a margitszigeti Casino melléképületét és környezetét. A sporteseményt lebonyolító cég ugyanakkor 833,5 millió forintért szerződött egészségügyi és orvosi szolgáltatásokra a SOTE tulajdonában lévő Semmelweis Egészségügyi Kft.-vel.

Mindkét eljárást hirdetmény nélküli tárgyalásos formában bonyolította le az állami tulajdonú Bp2017 Kft., amely az egészségügyi szolgáltatások esetében a máskor is indokként felhozott rendkívüli sürgősségre hivatkozott, a Casino esetében pedig egyszerűen csak a vizes vb-s törvényt említette jogalapként.

Követni is nehéz, eddig mennyi pénz ment el a világbajnokságra. Legutóbb megírtuk, hogy 211 millióból öltöztetik a vizes vb hivatalnokait, korábban pedig kiderült, hogy csaknem hatmilliárd forint költenek a sportolók, szervezők és újságírók luxushotel-foglalásaira. A vizes világbajnokság nyitó- és záróünnepségében pedig 3,8 milliárd adóforintért gyönyörködhetünk.

Mostanra kiderült az is, alaposan megnőttek a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújításának költségei is. A megrendelő Nemzeti Sportközpontok az Épkar Zrt.-t bízta meg a munkával, amelynek értéke az első információk szerint szűk 1,7 milliárd forint volt, ám a Közbeszerzési Értesítő szerint a beszerzés végleges összértéke áfa nélkül meghaladja a 3 milliárd forintot is.

Jelentősen megdrágult a Dagály-beruházás is. Február végén adták át a vb fő helyszínét, a Duna Úszóarénát, amelynek várható költségét 25 milliárd forintra becsülték, a teljes beruházásét 31 milliárdra, ám tavaly decemberben a beruházás ára 43 milliárdra emelkedett. A költségekről több adat is megjelent, Fürjes Balázs állítása szerint nem volt drágulás.