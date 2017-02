Valaki 1,2 millió forintos pótdíjat fizetett a BKK-nak

Csökkent az előző évhez képest tavaly a pótdíjazások száma a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK), ugyanakkor a jogi eljárások miatt növekedett a pótdíjbevételek összege 2016-ban – közölte a gazdasági társaság hétfőn a távirati irodával.

A cég 2015-ben felülvizsgálta a pótdíjazási gyakorlatot, és úgy döntött, hogy szigorúbban lép fel a jegy és bérlet nélkül utazókkal szemben, és hatékonyabbá teszi a pótdíjtartozások behajtását. A szigorúbb követeléskezelésnek köszönhetően az elmúlt másfél évben körülbelül 80 ezer fizetési meghagyást, valamint körülbelül 25 ezer végrehajtási eljárást indított a BKK azokkal szemben, akik jegy és bérlet nélkül utaztak.

A BKK kimutatása szerint a legnagyobb, egyösszegű befizetés 1,2 millió forint volt, amelyet múlt héten fizettek be, de a tíz legnagyobb összeg közé egy 486 ezer forintos átutalás is befért. Emellett a pótdíjazások száma jelentősen, 23 százalékkal csökkent a 2015-ös szinthez képest 2016-ban: míg 2015-ben 314 ezer pótdíjazás volt, addig tavaly 254 ezer.

A közlekedési társaság jelezte: mintegy 450 pótdíjazási polgári per zárult le jogerősen, 441 alkalommal, tehát az esetek 97 százalékában a BKK nyert. Ezekben az esetekben a pótdíj összegén kívül a per valamennyi költsége is a pótdíjazott utasra hárul.